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Dünya
AA 29.04.2024 06:48

Filistinli tutuklu yazar, Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nü kazandı

Arap dünyasının önde gelen edebiyat ödülü "Arabic Booker" adıyla bilinen Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün 17'ncisini, Filistinli tutuklu yazar Basim Hendekçi, "Gökyüzü Renginde Bir Maske" romanıyla kazandı.

Filistinli tutuklu yazar, Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nü kazandı

Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, kazananın BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen etkinlikte duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hendekçi'nin kitabının 133 eser arasından "Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında yayınlanan en iyi roman" olarak seçildiği aktarıldı.

Ödülü, Hendekçi adına, romanın yayınlandığı Dar Al-Adab Yayınevi'nin sahibi Rana İdris'in teslim aldığı ifade edildi.

Çok sayıda roman ve makale kaleme aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada da Hendekçi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus şehrinde 2 Kasım 2004'te gözaltına alındığı ve 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Hendekçi'nin hapse atılmadan önce Nablus'taki En-Necah Üniversitesinde Gazetecilik Bölümünde eğitim aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Hendekçi'nin hapiste kaldığı sürede 2 şiir kitabı, çok sayıda roman ve 250 makale kaleme aldığı, bazı eserlerinin Fransızcaya çevrildiği belirtildi.

Romanın, Uluslararası Arap Romanı Ödülü'ne aday gösterilmesinin ardından İsrail medyasında kitap hakkında karalama kampanyası başlatıldığı ifade edildi.

Hendekçi'nin ödüllü romanında, Ramallah'taki bir mülteci kampında yaşayan arkeolog Nur'un, bir İsrailliye ait paltonun içinde bulduğu "mavi kimlik" ile İsraillilerin arasına karışıp arkeolojik kazılara katılarak yaşadıkları ele alınıyor.

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