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Dünya
AA 19.07.2024 06:45

ABD Başkanlık seçimleri: Biden'a destek hem demokratlardan hem halktan azalıyor

ABD medyasına göre, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Demokratların adayı olarak yarışmasına yönelik muhalefet büyüyor. Anketler ise Trump ile Biden arasındaki farkın açıldığını gösteriyor.

ABD Başkanlık seçimleri: Biden'a destek hem demokratlardan hem halktan azalıyor

Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama da "Biden'ın şansının giderek azaldığını" bildirdi ve ABD Başkanı'nın tekrar aday olmasına yönelik çekincelerini dillendirdi.

Obama'nın sözcüsü ise iddiayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

BBC'ye konuşan bir Demokrat Parti yetkilisi de parti içerisinde birçok kişinin, "Biden'ın çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu" düşündüğünü aktardı.

Trump, Biden'ın 5 puan önünde gözüküyor

Öte yandan, CBS News kanalının yer verdiği bir ankette, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın beş puan önünde olduğu görülüyor.

Anketlerde Trump'ın öne geçerek arayı birkaç puan açması, Biden üzerindeki 'adaylıktan çekil' baskısını güçlendiriyor.

Biden'ın kampanya ofisi ise Demokrat Parti saflarındaki itirazların "temelsiz olduğunu" ve Biden'ın adaylığının devam ettiğini dile getiriyor.

ABD medyası, Demokratların önde gelen isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ve kongre üyeleri Hakeem Jeffries ve Chuck Schumer'ın Biden'ın adaylığına muhalefet ettiğini duyurdu.

CNN kanalı, Pelosi'nin Biden ile görüşerek, "anket sonuçlarının kazanamayacağını gösterdiğini" söylediğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda Demokrat Parti'den 20 civarı siyasetçi, Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı yapmıştı.

Bunlar arasında olan California'dan kongre üyesi Adam Schiff, "Başkan'ın Trump'ı yenebileceğinden oldukça şüpheliyim" dedi.

Haberlere göre önde gelen Demokrat Partili isimler, Biden'a adaylığını gözden geçirme çağrısını yapıyor.

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