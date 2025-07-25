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Dünya
AA 25.07.2025 09:23

ABD Başkanı Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal kesintileri onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

ABD Başkanı Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal kesintileri onayladı

The Hill'in haberine göre, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde büyük kesintiler içeren yasa tasarısı Kongre'de kabul edilmesinin ardından Başkan Trump'ın masasına gönderildi.

Trump, dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için 1,1 milyar dolar civarı kesintiyi öngören federal kesinti paketini imzaladı.

Böylece, tasarı, Trump'ın imzalamasının ardından yasalaşmış oldu.

Öte yandan Demokratlar, bu adımın küresel düzeyde ABD'nin etkisini zayıflatacağını ve Çin'in bu boşluğu doldurabileceğini savunuyor.

9,1 milyar dolarlık federal kesinti paketi

Başkan Trump, mayıs ayında "taraflı" oldukları gerekçesiyle basın kuruluşları NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Donald Trump yönetiminin "bütçede tasarruf" amacıyla talep ettiği ve dış yardımlarla söz konusu medya kuruluşlarının bütçelerini kapsayan 9,4 milyar dolarlık ilk harcama kesintisi paketi, 12 Haziran'da Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı.

Ancak özellikle Demokratlar arasında, dış yardımlarda yapılacak kesintilerin dünyada ölümlere yol açacağı ve ABD'nin dünyadaki konumuna zarar vereceği gerekçesiyle tasarı Senato kanadında tartışmalara neden olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçilerin de itirazı üzerine 300 milyon dolarlık değişiklik yapılan tasarı, Senatonun ardından 18 Temmuz'da Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edilmişti. Tasarının, yasalaşması için Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyordu.

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