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Dünya
AA 19.06.2025 18:55

ABD Başkanı Trump, TikTok için verilen süreyi 90 gün uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 90 gün daha uzattığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, TikTok için verilen süreyi 90 gün uzattı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, TikTok'a ilave 3 ay daha tanıyan başkanlık kararnamesini imzaladığını belirtti.

Trump, açıklamasında, "TikTok'un kapanış tarihini 90 gün (17 Eylül 2025'e kadar) uzatacak olan Başkanlık Kararnamesini az önce imzaladım." ifadesini kullandı.

Trump 4 Nisan tarihinde benzer bir karar alarak sosyal paylaşım platformuna 75 gün süre verdiğini açıklamış ve uygulamanın açık kalmasından yana olduğunu belirtmişti.

ABD'de TikTok tartışması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Ayrıca TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti. 

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