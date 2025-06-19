Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2025 17:56

AB'den 9 ülke, İsraillilerin gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin incelenmesini talep etti

Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarında gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin uluslararası hukuka uygunluğunu incelemesini talep etti.

AB'den 9 ülke, İsraillilerin gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin incelenmesini talep etti

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya hesabı X üzerinden, bu talebin Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı durumun sürdürülmesine yardımcı olan ticaretten kaçınılması gerektiği görüşüne uygun olarak alındığını duyurdu.

Uluslararası hukukun korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Prevot, ülkesinin Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç'le birlikte Komisyon'dan İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin uluslararası hukuka uygunluğunu incelemesini istediğini belirtti.

Prevot, kurallara dayalı uluslararası düzende açık hukuki kararların siyasi tercihleri yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
İran'dan İsrail'dekilere çağrı: Askeri ve istihbarat alanlarından uzak durun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:15
Gazze'deki iki hastane: Mamalar tükendi, bebek ölümleri görülebilir
19:04
Kahverengi kokarcayla mücadelede 1 milyondan fazla samuray arısı salınacak
18:56
ABD Başkanı Trump, TikTok için verilen süreyi 90 gün uzattı
18:55
Mide balonu taktırmak isterken öldü, doktor tutuklandı
18:28
Rekabet Kurulundan Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza
18:33
Balıkesir'deki orman yangınına 10 dakika sonra müdahale edildi
Bilecik'te yaban hayatı
Bilecik'te yaban hayatı
FOTO FOKUS
Dîvân-ı Hikmet’in Afganistan Nüshası bulundu: Ayrıntılar ilk kez TRT Haber'de
Dîvân-ı Hikmet’in Afganistan Nüshası bulundu: Ayrıntılar ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ