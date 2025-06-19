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Dünya
AA 19.06.2025 17:40

İran'dan İsrail'dekilere çağrı: Askeri ve istihbarat alanlarından uzak durun

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsraillilere askeri ve istihbarat alanlarına yakın olmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

İran'dan İsrail'dekilere çağrı: Askeri ve istihbarat alanlarından uzak durun

Erakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Askeri Komuta, Kontrol ve İstihbarat Karargahı ve bir diğer önemli hedefi isabetli bir şekilde ortadan kaldırdıklarını" savundu.

"Patlama dalgası, yakındaki ve büyük ölçüde boşaltılmış Soroka Askeri Hastanesi'nin küçük bir bölümünde yüzeysel hasara yol açtı." diyen Erakçi, "Tesis esas olarak 25 mil uzaklıktaki Gazze'deki soykırıma katılan İsrail askerlerinin tedavisi için kullanılıyor. İsrail (Gazze’de) Filistin hastanelerinin yüzde 94'ünü yok etti veya hasar verdi." ifadelerine yer verdi.

Erakçi, "Hastaneleri ve sivilleri hedef alanlar İranlılar değil, İsrailli savaş suçlularıdır. İsraillileri saldırılardan önce tahliye talimatlarımızı dinlemeye ve askeri ve istihbarat alanlarına yakın olmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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