Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 19.06.2025 17:39

Soykırımcı İsrail'in savaş suçları

Gazze’de vurulmadık hastane bırakmayan soykırımcı İsrail’in bakanları, İran misillemelerine “Hastaneleri ve insanların yaşadığı binaları hedef almak, ağır bir savaş suçudur” diyor. Oysaki katil İsrail'in bugüne kadar işlediği insanlık suçlarının listesi hayli kabarık.

Soykırımcı İsrail'in savaş suçları

Eli kanlı Savunma Bakanı’nın “Hastaneleri ve sivillerin yaşadığı binaları hedef almak ağır bir savaş suçudur” sözleri, Tel Aviv’in 8 aydır Gazze’de uyguladığı yıkım politikasını kendi ağzından doğruladı.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana uluslararası hukukta açıkça yasaklanan savaş suçlarını sistematik biçimde işliyor.

Sağlık altyapısı hedefte: Gazze’de ayakta hastane kalmadı

İsrail ordusu, saldırılarının ilk gününden bu yana sağlık altyapısını sistemli biçimde hedef aldı.

Ambulanslar, klinikler, doktorlar, hemşireler ve hastaneler açıkça vuruldu. Gazze’nin kuzeyinde artık hiçbir hastane çalışamaz durumda. Güneydeki sınırlı sayıdaki hastane ise sürekli kuşatma altında.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 18. Madde

Sivil alanlar yok edildi: Yüzde 90 tahrip

İsrail, sadece askeri hedefleri değil; şehirleri, köyleri, apartmanları ve kamu binalarını da bombaladı. Uydu görüntülerine göre Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık %90’ı yok oldu.

Saldırılarda kullanılan 100 bin ton patlayıcı, Hiroşima’ya atılan atom bombasının katlarca fazlası.

İhlal edilen sözleşme: Lahey Sözleşmesi, 25. Madde

Yardıma saldırı: Gıdaya ve ilaca da izin yok

İsrail, Gazze’ye yönelik sadece bombalarla değil, abluka ve yardım engelleriyle de saldırıyor. Açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele eden Gazzeliler, çoğu zaman yardıma ulaşmak isterken hedef alınıyor.

İsrail, Gazze’ye yönelik yardımları ya sınır kapılarında durduruyor ya da yardım konvoylarına saldırıyor.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 23. Madde

Cami ve kiliseler bombalandı

Savaş hukukuna göre dini yapılar korunma altındadır. Ancak İsrail, Gazze’de bu kuralı da ihlal etti. Bugüne kadar 1000’den fazla cami yıkıldı, ayrıca 3 kilise de saldırılar sonucu tamamen tahrip edildi.

İhlal edilen sözleşme: Lahey Sözleşmesi, 4. Madde

Toplu göç: 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşayan 2 milyonu aşkın sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak göç ettikleri bölgelerde de saldırılar durmadı. Çadır kentler, okullar ve hastaneler hedef alınmaya devam ediyor.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 49. Madde

Mülteci kamplarına saldırılar sürüyor

İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı mülteci kamplarını da defalarca hedef aldı. Han Yunus, Nuseyrat ve Cibaliye gibi kamplar, çok sayıda can kaybının yaşandığı saldırıların merkezinde yer aldı.

İhlal edilen sözleşme: Cenevre Sözleşmesi Ek Protokol I

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Rusya: ABD, İsrail'in İran saldırısına dahil olursa gerginlik artar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:15
Gazze'deki iki hastane: Mamalar tükendi, bebek ölümleri görülebilir
19:04
Kahverengi kokarcayla mücadelede 1 milyondan fazla samuray arısı salınacak
18:56
ABD Başkanı Trump, TikTok için verilen süreyi 90 gün uzattı
18:55
Mide balonu taktırmak isterken öldü, doktor tutuklandı
18:28
Rekabet Kurulundan Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza
18:33
Balıkesir'deki orman yangınına 10 dakika sonra müdahale edildi
Bilecik'te yaban hayatı
Bilecik'te yaban hayatı
FOTO FOKUS
Dîvân-ı Hikmet’in Afganistan Nüshası bulundu: Ayrıntılar ilk kez TRT Haber'de
Dîvân-ı Hikmet’in Afganistan Nüshası bulundu: Ayrıntılar ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ