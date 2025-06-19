Soykırımcı İsrail'in savaş suçları

Eli kanlı Savunma Bakanı’nın “Hastaneleri ve sivillerin yaşadığı binaları hedef almak ağır bir savaş suçudur” sözleri, Tel Aviv’in 8 aydır Gazze’de uyguladığı yıkım politikasını kendi ağzından doğruladı.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana uluslararası hukukta açıkça yasaklanan savaş suçlarını sistematik biçimde işliyor.

Sağlık altyapısı hedefte: Gazze’de ayakta hastane kalmadı

İsrail ordusu, saldırılarının ilk gününden bu yana sağlık altyapısını sistemli biçimde hedef aldı.

Ambulanslar, klinikler, doktorlar, hemşireler ve hastaneler açıkça vuruldu. Gazze’nin kuzeyinde artık hiçbir hastane çalışamaz durumda. Güneydeki sınırlı sayıdaki hastane ise sürekli kuşatma altında.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 18. Madde

Sivil alanlar yok edildi: Yüzde 90 tahrip

İsrail, sadece askeri hedefleri değil; şehirleri, köyleri, apartmanları ve kamu binalarını da bombaladı. Uydu görüntülerine göre Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık %90’ı yok oldu.

Saldırılarda kullanılan 100 bin ton patlayıcı, Hiroşima’ya atılan atom bombasının katlarca fazlası.

İhlal edilen sözleşme: Lahey Sözleşmesi, 25. Madde

Yardıma saldırı: Gıdaya ve ilaca da izin yok

İsrail, Gazze’ye yönelik sadece bombalarla değil, abluka ve yardım engelleriyle de saldırıyor. Açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele eden Gazzeliler, çoğu zaman yardıma ulaşmak isterken hedef alınıyor.

İsrail, Gazze’ye yönelik yardımları ya sınır kapılarında durduruyor ya da yardım konvoylarına saldırıyor.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 23. Madde

Cami ve kiliseler bombalandı

Savaş hukukuna göre dini yapılar korunma altındadır. Ancak İsrail, Gazze’de bu kuralı da ihlal etti. Bugüne kadar 1000’den fazla cami yıkıldı, ayrıca 3 kilise de saldırılar sonucu tamamen tahrip edildi.

İhlal edilen sözleşme: Lahey Sözleşmesi, 4. Madde

Toplu göç: 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşayan 2 milyonu aşkın sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak göç ettikleri bölgelerde de saldırılar durmadı. Çadır kentler, okullar ve hastaneler hedef alınmaya devam ediyor.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 49. Madde

Mülteci kamplarına saldırılar sürüyor

İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı mülteci kamplarını da defalarca hedef aldı. Han Yunus, Nuseyrat ve Cibaliye gibi kamplar, çok sayıda can kaybının yaşandığı saldırıların merkezinde yer aldı.

İhlal edilen sözleşme: Cenevre Sözleşmesi Ek Protokol I