Parçalı Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2025 09:06

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkesin halen yürürlükte olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de saldırılarına devam ettiği bir süreçte, Gazze'deki ateşkesin halen yürürlükte olduğunu ve Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkesin halen yürürlükte olduğunu söyledi

ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye yanıt verdi.

İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.

Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
BIST 100 endeksi yeni haftaya 10.247,28 puandan başladı
10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
10:04
Brent petrolün varili 60,69 dolardan işlem görüyor
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek
09:59
Adli Tıp Kurumu 85 personel alacak
09:51
Altın güne düşüşle başladı
Bitlis'te yıldızlı gece
Bitlis'te yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ