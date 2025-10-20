Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
Dünya
AA 20.10.2025 06:40

Meksika'da sel felaketinde can kaybı artıyor

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi.

Meksika'da sel felaketinde can kaybı artıyor
[Fotograf: AA]

Arama çalışmalarının devam edildiği sel felaketinde 5 eyalette 76 kişi yaşamını yitirirken, 39 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, selin vurduğu Puebla eyaletine bağlı Pantepec kasabasını ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Meksika'da sel felaketinde can kaybı artıyor

Yerel yetkililerle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Sheinbaum, "Halkı, yolların açılması, daha fazla yardımın ulaştırılması ve ulusal görevliler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgilendirdik. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız, yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum daha sonra Hidalgo eyaletine bağlı Huehuetla ve Tianguistengo bölgelerini de helikopterle havadan inceledi.

Meksika Doğal Afet
