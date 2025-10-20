Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 20.10.2025 08:45

Çin'de kargo uçağı pistten çıkarak denize sürüklendi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir Türk şirketine ait kargo uçağı iniş esnasında yer hizmetleri aracına çarparak pistten çıktı. Denize sürüklenen uçakta mürettebat yara almadan kurtulurken havalimanı çalışanı 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza yerel saatle sabaha karşı 03.53’te Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. 

Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı. Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi.

Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi. 

ETİKETLER
Çin Uçak Kazası
