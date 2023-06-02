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Dünya
AA 02.06.2023 20:36

ABD Başkanı Biden, silah şiddetine karşı Kongre'yi harekete çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, alışveriş merkezlerini, marketleri, sinemaları, ibadet yerlerini ve çocukları silah şiddetinden korumanın ellerinde olduğunu belirterek, "Ancak Kongre'nin harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Biden, silah şiddetine karşı Kongre'yi harekete çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Biden, "Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü" vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Sadece geçen sene 40 bin Amerikalının silah şiddetine kurban gittiğine dikkati çeken Biden, yakın dönemin en önemli silah güvenliği yasasına imza attığını kaydetti.

Biden, bunun dahi yetersiz olduğuna işaret ederek, "Yapabileceğim her şeyi yapmak için savaşmaya devam edeceğim ancak toplumlarımızın güvenini sağlamak için Kongre'nin adım atması ve anlamlı reformların gerçekleştirmesine vesile olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Kongre'sindeki Cumhuriyetçilerin seçmenlerine kulak vermek yerine silah lobisinin emirlerini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Biden, "Sınıflarda çocuklarımızı silah şiddetinden korumak yerine Kongre'deki Cumhuriyetçiler, silah üreticilerini mesuliyetten korumaya odaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Amerika'da silahlar çocukları öldürmeye devam ederken Kongre'deki Cumhuriyetçileri ikna etmenin çok zor olmaması gerektiğini, eyalet meclis üyelerinin de harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Amerikalıların da daha fazlasını talep etmesi gerektiğine işaret eden Biden, "Alışveriş merkezlerimiz, marketlerimiz, sinemalarımız ve ibadet yerlerimizi gelecekte silah şiddetinden korumak bizim elimizde. Ebeveynlerin çocuklarını her gün okula bırakırken kaygıya kapılmasını, çocuklarımızın daha okuma yazma öğrenmeden saldırıya karşı müdahaleyi öğrenmek zorunda kalmasını engellemek bizim elimizde. Ancak Kongre'nin harekete geçmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

ABD'de silah şiddeti

ABD'de yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları nedeniyle 17 bin 737 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Silah Şiddeti Arşivi (GVA) verilerine göre ABD’de bu yıl 268 toplu silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı şiddet olaylarının kurbanları arasında 0 ile 11 yaş arası 113 ve 12 ile 17 yaş arası 642 çocuk da bulunuyor. 0-17 yaş aralığında yaralanan çocukların sayısı ise 1894 olarak kayıtlara geçti.

Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında 587 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi yaralandı.

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