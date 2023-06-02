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Dünya
AA 02.06.2023 20:00

Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

Erdoğan, yabancı liderlerin de katılacağı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin edecek.

20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak

Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil edecek.

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