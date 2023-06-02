Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Başbakan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

Erdoğan, yabancı liderlerin de katılacağı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin edecek.

20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak

Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil edecek.