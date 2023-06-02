Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2023 19:30

İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde, 2 Filistinli yaralandı ve onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi. ​​​​​​​

İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nablus'un Beyt Decen, Beyta ve Karyut ile Kalkilya’nın Kefr Kaddum beldelerinde, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenlendi.

Protestolara katılanlar, Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail'in ihlallerine karşı sloganlar attı ve lastik yaktı.

Kefr Kaddum Filistin Halk Direniş Komitesi Başkanı Murad Şiteyvi, İsrail güçlerinin, gösterilere müdahalesinde plastik mermi isabet eden 2 kişinin yaralandığını, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre de yasa dışı 

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için her hafta cuma günü gösteriler düzenliyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre de yasa dışı kabul ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Hindistan'da tren kazası: En az 50 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:06
ABD'de Beyaz Saray'a alınmayan Müslüman belediye başkanına STK'lerden destek
20:04
Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
19:48
Karabük'te sağanak ve rüzgar etkili oldu
19:19
Erzurum'da iki otobüs çarpıştı: 15 yaralı
19:40
Hindistan'da tren kazası: En az 50 ölü
19:04
Borsa günü yükselişle tamamladı
İzmir Körfezi can çekişiyor
İzmir Körfezi can çekişiyor
FOTO FOKUS
Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu
Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ