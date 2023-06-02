Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2023 18:18

Zelenskiy: Savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın başlattığı savaş devam ederken Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını anladıklarını söyledi.

Zelenskiy: Savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya’ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi, bu yıl yapılması planlanan uluslararası etkinlikler, Ukrayna’nın Avrupa Birliğine entegrasyonu ve diğer konular ele alındı.

Zelenskiy, Karis’e Ukrayna’nın barış formülünün uygulanmasına ilişkin çabaları hakkında bilgi verdi.

“Hiçbir NATO ülkesini savaşa sürüklemeyeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna’nın NATO üyeliği konusuna değinen Zelenskiy, “Hiçbir NATO ülkesini savaşa sürüklemeyeceğiz. Dolayısıyla bu savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz. İstemediğimiz için değil, imkansız olduğu için.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliğine alternatif aramadığını, aynı zamanda ülkesinin Rusya’ya karşı savaş sona erene kadar güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şu an Ukrayna için güvenlik garantilerinin yaptırımlar, mali garantiler ve silah olduğunu kaydetti.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis de “Ukrayna’nın AB ve NATO üyesi olarak Avrupa ailesinin demokratik ülkeleri çemberine girmesi” gerektiğini savundu.

Karis, “Hem savaş alanında hem de AB ve NATO yolunda Ukrayna'ya desteğimizi teyit etmek istiyorum.” dedi.

ETİKETLER
Ukrayna Vladimir Zelenskiy NATO
Sıradaki Haber
Myanmar'ı Mocha Kasırgası vurdu: 700 bin ev zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
18:06
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:12
Myanmar'ı Mocha Kasırgası vurdu: 700 bin ev zarar gördü
18:09
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
17:41
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
17:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Moskova'da tanıtıldı
İzmir Körfezi can çekişiyor
İzmir Körfezi can çekişiyor
FOTO FOKUS
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
Tarihten gelen lezzet: Portakallı İrmik Helvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ