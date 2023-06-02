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Dünya
AA 02.06.2023 17:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Moskova'da tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı, tanıtımı yapıldığı Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızılmeydan'da yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Moskova'da tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusçaya çevrilen kitabı, Kızıl Meydan’da açılan 9. Kitap Festivali’nde ilk kez Rus okuyucuların beğenisine sunuldu.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevinç Üçgül tarafından çevirisi yapılan kitabın ilk baskısı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Rusya’da dağıtıldı. Yoğun ilgi gören kitabın sergilendiği standın önünde Rus vatandaşlar sıraya girdi.

Kitabın tanıtımının yapıldığı standa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Moskova'da tanıtıldı

Kitabın tanıtım ve dağıtım koordinasyonunu yürüten Moskova İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi, ülke genelinde 600 kitabın dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Terzi, “Başta Rusya’nın önde gelen kütüphaneleri olmak üzere, üniversitelerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerine, sivil toplum kuruluşlarına, araştırma merkezlerine, üniversitelerin Türkoloji bölümlerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ isimli kitabı gönderildi.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Moskova'da tanıtıldı

Moskova’nın önemli bir kitap festivalinde kitabı okuyucuların beğenisine sunduklarına dikkati çeken Terzi, kitabın oldukça ilgi gördüğünü vurguladı. Terzi, festivalde kitabı görmek ve incelemek için insanların sıraya girdiğini söyledi.

Terzi, Prospekt Yayınevi’nde basılan kitabın ilk baskısının 5 bin adet olduğunu kaydetti.

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