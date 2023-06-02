ABD'de Beyaz Saray'a alınmayan Müslüman belediye başkanına STK'lerden destek

Ülkedeki 40’tan fazla STK, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ve Biden’ın Toplumsal İşler Sekreteri Yardımcısı Carloz Elizondo’ya mektup gönderdi.

Mektupta, Belediye Başkanı Hayrullah’ın son anda güvenlik gerekçesiyle resepsiyona katılmasının engellenmesine tepki gösterildi.​​​​​​​

Hayrullah’ın FBI’ın “izleme listesi” nedeniyle resepsiyona alınmadığına dikkat çekilen mektupta, yüzde 98’i Müslüman isimlerden oluşan listenin, ayrımcı ve anayasaya aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Mektupta, “Biden yönetiminin mevcut izleme listesi gibi İslamofobik ve Müslüman karşıtı politika ve uygulamaları derhal ve alenen reddedeceğine dair yüksek beklentilerimiz var ve Beyaz Saray'dan bu olaya hızlı bir yanıt vermesini içtenlikle diliyoruz.” ifadesine yer verildi.

ABD Gizli Servisi, New Jersey eyaleti Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1 Mayıs’ta düzenlenen Ramazan Bayramı resepsiyonuna katılmasına izin vermemişti.