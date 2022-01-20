ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 yılın en yüksek seviyesini görürken, bu yıl yüzde 2,80 seviyesinin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmeleri sonrasında yükselişler hızlanırken, tahvil piyasalarında Fed'in bu sene 4 faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin yatırımcıların Fed'in para politikasında agresif bir sıkılaşmaya gideceği ihtimaline karşı hazırlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın araçlarını ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemenin yanı sıra yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade etmişti.

Fed Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard de yıl boyunca birkaç faiz artışının öngörüldüğüne, varlık alımları biter bitmez faiz artırımı yapabilecek durumda olacaklarını düşündüğünü söylemişti.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişle piyasalarda risk iştahının azaldığını vurgulayarak, tahvil piyasasının seyrini piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,2 seviyesini görebilir

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin Fed'in bu yıl 4 faiz artışına gidebileceği ve varlık alımlarının sonlandırabileceğine dair ihtimallere karşılık olarak yüzde 2,2 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe ilişkin "Küresel hikaye yüksek enflasyon, Fed uyandı ve küresel olarak artan enflasyon gerçeğinin farkına vardı" dedi.

IHS Markit İcra Direktörü ve ABD Ekonomisi Kıdemli Ekonomisti Ken Matheny de ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yatırımcıların Fed'in bu yıl dört faiz artışı yapacağına dair öngörüyü fiyatladığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Yükselişin devam edeceği öngörüsünde bulunan Matheny, ABD 10 yıllık tahvil faizinin bu yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,1, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,52 ve 2024'te yüzde 2,83'e yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

Piyasalar, enflasyonun uzun süre yüksek kalacağını onaylıyor

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, piyasaların enflasyonun uzun süre yüksek kalacağını onayladığını, Fed'in bunu kabul ettiğini ve cevap vermesi gerektiğini aktardı.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükseliş eğiliminde olduğunu dile getiren Knightley, yaz ayında 2,25 seviyesine ulaşabileceğini söyledi.