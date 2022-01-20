Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, lider Kim Jong-un iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yetkililer, ABD'nin "düşmanca hamlelerine" karşı koymak için Kuzey'in askeri yeteneklerini "güçlendirmek" için politika hedefleri belirledi.

ABD düşmanlığının artık göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaştığı aktarılan haberde, Kuzey Kore'nin askıya aldığı uzun menzilli füzelerin testlerine yeniden başlamayı düşündüğü ifade edildi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

KCNA, 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

ABD'den 6 Kuzey Koreliye yaptırım

ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine almıştı.

Kuzey Kore, ABD’nin kararına tepki göstermiş, yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore 17 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerinin "taktik güdümlü füzeleri" olduğunu açıklamıştı.