Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.11.2024 23:55

AB Yüksek Temsilcisinden 'Gazze' açıklaması: Tarih hepimizi yargılayacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'nde süren insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınması önerisinin üye ülkelerin tamamınca kabul edilmediğini bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisinden 'Gazze' açıklaması: Tarih hepimizi yargılayacak
[Fotograf: AA]

Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından görevini eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a devretmeye hazırlanan Borrell, katıldığı son Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Borrell, Gazze Şeridi'nde süren insani duruma işaret ederek, "Gazze'de kıyamet gibi bir durum var. Kayıpların yüzde 70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Lübnan'da 100 bin ev yıkıldı, Gazze'de ise şeridin bir ucundan diğer ucuna 2 milyon insan yerinden edildi. Gazze'deki kayıplarda en sık rastlanan yaş 5’tir. Bu, çocuklara karşı bir savaştır." diye konuştu.

Bu nedenle dışişleri bakanlarına sunduğu AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamında siyasi diyaloğun askıya alınması önerisinin kabul edilmediğini anlatan Borrell, "Üye devletlerin çoğu İsrail ile diplomatik ve siyasi ilişkilerin sürdürülmesinin çok daha iyi olacağını düşündüğünü bildirdi." şeklinde konuştu.

Borrell, bir gazetecinin Gazze'de süren soykırıma rağmen neden üye ülkelerin anlaşmaya varamadığını ve bazı ülkelerin bu öneriye karşı çıktığını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Tarih hepimizi yargılayacak, hepimizi. Ben yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyi yaptım. Doğru olduğunu düşündüğüm bir teklifle geldim ancak Yüksek Temsilci'nin yaptığı teklifleri üye ülkeler onaylamak zorunda değil ve bugün benim teklifimi onaylamadılar."

Öte yandan, İsrail ile ortaklık konseyi toplantılarının 2012'de yaşanan çatışmalar nedeniyle askıya alındığını hatırlatan Borrell, kendisi yeniden başlatana kadar geçen 10 yıl boyunca bu durumun herhangi bir üye ülke tarafından sorun edilmediğine dikkati çekti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan kısmi kabine revizyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:48
Otobüsün altına kayan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
00:46
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına yeniden Öztürkler seçildi
00:38
Diyarbakır'da hemzemin geçitte yolcu treni, otomobile çarptı
00:25
Çorum'da seyir halinde yanan araç küle döndü
00:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de diplomasi trafiği
23:53
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan kısmi kabine revizyonu
G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
G20 Liderler Zirvesi sırasında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi
İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ