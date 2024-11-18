Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan kısmi kabine revizyonu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Semir Akun, söz konusu revizyona dair Cezayir devlet televizyonuna açıklamada bulundu.
Akun, Tebbun'un Başbakan Muhammed Nezir el-Arbavi ile güven tazelediğini belirterek, hükümetin istifasını sunmasının ardından başbakanlık görevini yeniden Arbavi'ye verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'nın, Savunma Bakanlığından sorumlu Devlet Bakanı, Lütfi Bucema'nın Adalet Bakanı, Seyfi Garib'in de Sanayi Bakanı olarak atandığını belirtti.
Adı bazı aile üyeleriyle birlikte yolsuzluk suçlamalarına karışan eski Sanayi Bakanı Ali Avn'ın görevden alınması dikkati çekti.
Cezayir'de 7 Eylül'deki seçimleri kazanmasının ardından 17 Eylül'de yemin ederek ikinci dönemine başlayan Tebbun'a Başbakan Arbavi, hükümetinin istifasını sunmuştu.
Tebbun ise Arbavi'den istifa kararını ertelemesini ve çalışmalarını sürdürmesini istemişti.