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Dünya
AA 18.11.2024 23:46

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 300 hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'a son 48 saatte 300, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 13 bin 522 hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 300 hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 300 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan rapora göre, söz konusu saldırıların çoğu güneyde yoğunlaştı.

Raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırılarının sayısının ise 13 bin 522'ye çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1173 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 981 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 187 bin 992 kişinin yerleştirildiği vurgulandı.

İsrail'in bombardımanı nedeniyle göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, 23 Eylül-18 Kasım tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 610 bin 883 kişinin geçiş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Bunlardan 385 bin 555'inin Suriyeli ve 225 bin 328'inin de Lübnan vatandaşı olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 3 bin 516 kişinin öldüğü, 14 bin 929 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Lübnan'daki tarım sektörünün yüzde 70'inin İsrail saldırılarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği, binlerce hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'in uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombası kullanması nedeniyle 65 bin zeytin ağacının yok olduğu aktarıldı.

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