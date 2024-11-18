BM: Lübnan'dan 540 binden fazla kişi Suriye'ye geçti

Hyde, X'ten Lübnan'dan Suriye'ye geçişlere ilişkin paylaşım yaptı.

"Son 7 haftada Lübnan'daki İsrail hava saldırılarından kaçan 540 binden fazla kişinin geçtiği Suriye'ye yeni ulaştım." ifadelerini kullanan Hyde, BM ekiplerinin sürecin en başından bu yana Suriye'ye gelenlere yardımcı olacağını belirtti.

Hyde, "Suriye'ye dönenler ve Lübnanlı mültecilerle görüşerek ihtiyaçlarını daha iyi anlayacağım." dedi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 516 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516 kişi öldü, 14 bin 929 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.