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Dünya
AA 18.11.2024 23:17

İşgalci İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde iki füze ve insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü 24 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un merkezinde başbakanlık sarayı yakınında bir noktayı bombaladı.

Herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlenen İsrail saldırısının, şehir merkezindeki Hüseyniyye ez-Zehra’da, El-Balat Sokağı bölgesinde 2 füze ve bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırısında şu ana kadar 5 kişi öldü 24 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Saldırının görgü tanığı Muhammed, yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan yerel saatiyle 19.00 civarında düzenlendiğini belirterek, "İlk hava saldırısını saniyeler sonra duyduk, deprem gibiydi. Sonrasında ikinci füzeyi duyduk ve büyük bir patlama sesi geldi." dedi.

Aynı sokakta 2 binanın hedef alındığını belirten Muhammed, İsrail saldırısında bir arkadaşının öldüğünü söyledi.

⁠Beyrut'un merkezinde iki ayrı nokta dün İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı

İsrail ordusunun dün Beyrut’un merkezinde 2 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda 10 kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştı.

İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif’in öldüğü açıklanmıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.

Akşam saatlerinde ise yine şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlemiş bölgeden uzun süre alevler yükselmişti.

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