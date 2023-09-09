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Dünya
AA 09.09.2023 23:29

AB ve üye ülkelerin liderlerinden Fas Kralı'na deprem nedeniyle ortak mektup

Avrupa Birliği (AB) ve ona üye ülkelerin liderleri, Fas Kralı 6. Muhammed'e deprem nedeniyle dayanışmalarını göstermek için ortak mektup gönderdi.

AB ve üye ülkelerin liderlerinden Fas Kralı'na deprem nedeniyle ortak mektup
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in hitabıyla başlayan mektupta, "Biz AB Konseyi üyeleri olarak korkunç deprem sonrasında yaşanan ürkütücü can kaybı nedeniyle en içten taziyelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu trajik olayın yıkıcı sonuçlarından derin üzüntü duyuyoruz. AB ve üye ülkeleri, bu zor zamanda Fas halkıyla tam dayanışma içindedir. Fas'ın yakın dostları ve ortakları olarak faydalı olacağını düşündüğünüz her türlü yardıma hazırız." ifadeleri kullanıldı.

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Mektupta, Michel'in yanı sıra tüm AB üyesi ülkelerin liderleri ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in imzası yer aldı.

Gün içinde AB ve üyesi ülkeler destek ve dayanışma mesajları yayımlamıştı.

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Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1305'e, yaralıların 1832'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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