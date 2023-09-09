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Dünya
AA 09.09.2023 23:12

ABD ve Kanada savaş gemileri, Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti.

ABD ve Kanada savaş gemileri, Tayvan Boğazı'ndan geçti
[Temsili fotoğraf: Reuters]

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze taşıyan Ralph Johnson muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait 'Halifax' sınıfı Ottowa kruvaziyerinin, Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" bilgisi verildi.

Açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sulardan yapılan geçişin uluslararası hukuka uygun olduğunun vurgulandığı açıklamaya göre, gemiler, Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandı.

Açıklamada, "USS Ralph Johnson ve HMCS Ottowa'nın Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte özgür ve açık Hint-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Çin'den tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığınca yapılan açıklamada, geçişin "kamuoyuna gösteriş" amaçlı olduğunu savundu.

Açıklamaya göre, gemiler takip edildi; yasalara ve kurallara uygun tepki verildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, gemilerin boğazdan geçişini doğrularken, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasındaki durumun "normal" olduğunu bildirdi.

Geçiş, ABD ve Kanada savaş gemilerinin bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ikinci seyir faaliyeti oldu. ABD'nin Chung-Hoon muhribi ile Kanada'nın Montreal firkateyninin, 3 Haziran'da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Geçiş sırasında Çin donanmasına ait bir savaş gemisi, Amerikan gemisinin pruvasından yaklaşarak yolu kesmek üzere manevra yapması tehlikeli yakınlaşmaya yol açmıştı.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da karasuları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

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