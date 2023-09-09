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Dünya
AA 09.09.2023 22:36

Myanmar'da siber suç işlediği iddia edilen 1207 Çinli sınır dışı edildi

Myanmar'daki en büyük etnik silahlı gruplardan Birleşik Wa Devlet Ordusu (UWSA), ülkede siber dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 1207 Çinliyi ülkelerine iade etti.

Myanmar'da siber suç işlediği iddia edilen 1207 Çinli sınır dışı edildi
[Temsili fotoğraf: AA]

UWSA yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, siber dolandırıcılık çetelerine yönelik operasyonda 1207 Çinli yakalandı.

Ülkenin Shan eyaletinde, UWSA kontrolündeki bir bölgede yapılan operasyonda yakalananlar, Pangkham şehrinin sınır kapısından Çinli polislere teslim edildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ağustosta yayımladığı raporda, çetelerin güneydoğu Asya'da binlerce insanı siber suça zorladıkları kaydedilmişti.

Söz konusu raporda, Myanmar'da neredeyse 120 bin kişinin, siber suç işlemeye zorlandıkları bir durumda olabileceklerine işaret edilmişti.

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