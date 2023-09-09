Senegal'de Başbakan Amadou Ba, cumhurbaşkanı adayı oldu

Cumhurbaşkanı Yüksek Temsilcisi Moustapha Niasse, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Benno Bokk Yakar'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Başbakan Ba'yı aday gösterdiğini duyurdu.

Daha önce Dışişleri, Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevlerinde bulunan 61 yaşındaki Ba, 17 Eylül 2022'den bu yana Başbakan olarak görev yapıyordu.

Senegal'de 2012'de ilk kez seçilen ardından 2019'daki seçimleri de kazanan Cumhurbaşkanı Sall'in 3. dönemine aday olup olmayacağı ciddi tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Sall, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada 2024 seçimleri için adaylığını koymayacağını açıklamıştı.