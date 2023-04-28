AB: Rusya'nın sivillere saldırıları savaş suçudur

AB Komisyonunun dış ilişkiler sözcülerinden Peter Stano, düzenlenen basın toplantısında, saldırılarda çocuklar dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söyledi.

Stano, Rusya'nın savaşın başından beri özellikle cepheye yakın Ukrayna kentleri ve kasabalarında sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek şarapnel parçalarının okullardaki çocuklar gibi birçok sivili etkilediğini dile getirdi.

Elinde tuttuğu bir şarapnel parçasını gösteren Stano, her patlamadan sonra havada savrulan bomba parçalarının unutulmaması için bunların anahtarlık haline getirildiğini aktardı.

Stano, "Rusya'nın sivillere ve sivil altyapılara saldırıları savaş suçu teşkil etmektedir. Saldırı emrini verenler, saldırıları düzenleyenler ve işbirlikçiler cezasız kalmayacaktır. Hepsinden hesap sorulacaktır" ifadesini kullandı.

Rus ordusu, sabaha karşı Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füzelerle ve insansız hava araçlarıyla yoğun saldırılar düzenlemişti. Uman’da füzelerin apartmanlara isabet ettiği, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.