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Dünya
AA 28.04.2023 13:21

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp görevinden istifa etti

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a verilen 800 bin sterlin krediyle olan bağlantısını beyan etmeyerek kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiği sonucuna varılması üzerine görevinden istifa etti.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp görevinden istifa etti

"Eski İngiltere Başbakanı Johnson'a 800 bin sterlin kredi alması için kefil ayarladığı" iddialarının ardından Sharp'ın göreve seçilme sürecine ilişkin yürütülen bağımsız soruşturmayla ilgili rapor açıklandı.

Sharp, göreve seçilme sürecinde potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamayarak kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiğinin raporla tespit edilmesinin ardından görevi bıraktı.

Raporda, söz konusu ihlalin bir atamayı mutlaka geçersiz kılmadığı belirtilmesine rağmen Sharp, "görevinin artık sürdürülemez olduğu sonucuna vardığını ve BBC'nin çıkarlarına öncelik vermek için istifa ettiğini" bildirdi.

BBC Yönetim Kurulu başkanları hükümet tarafından atanıyor

Şubat 2021'de BBC Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Sharp'ın, eski Başbakan Johnson için yaklaşık 800 bin sterlin kredi sağladığına ilişkin iddiaların ardından ocak ayında Sharp hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sunday Times'ın ortaya attığı iddiaya göre, hükümet tarafından atanan Sharp, 2020'nin sonlarında Johnson'ın kredi başvurusunda kefil olması için multimilyoner Kanadalı iş insanı Sam Blyth'i önermişti.

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