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Dünya
TRT Haber 28.04.2023 12:37

İspanya'da kira artışına sınırlama

İspanya kira artışlarına sınırlama getiriyor. Azınlıktaki sol koalisyon hükümetinin hazırladığı ve kira artışlarına sınırlama getiren konut yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

İspanya'da kira artışına sınırlama
[Fotograf: AA]

İspanya'da hükümet, son yıllarda giderek artan konut sorununa çözüm bulmak için kira fiyatlarına müdahale etmeye hazırlanıyor.

Azınlıktaki sol koalisyon hükümetinin hazırladığı ve kira artışlarına sınırlama getiren ilk konut yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

Tasarı meclisten sonra senatoya gönderildi.

Tasarı senatoda kabul edildikten sonra son kez meclise gelerek, onay alması halinde yasallaşacak.

İki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergileri yüzde 150 artırılacak

Buna göre TÜFE'ye göre belirlenen kira artışları 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 ile sınırlandırılıyor.

Tasarı, iki yıldan fazla boş kalan evlerin emlak vergilerinin de yüzde 150'ye varan oranla artırılmasını öngörüyor.

Tasarı, İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi olarak en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Hükümet, bu tasarıyla birlikte özellikle gençler ve yoksullar için de konutun "bir hak olarak tanınacağını" savunuyor.

Buna karşı çıkan muhalefetteki sağ partiler İspanya'da mevcut durumda yaygın olan "boş evlerin işgalinin daha da artacağını, arzın azalacağını ve fiyatların artacağını" ileri sürüyor.

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