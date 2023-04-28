Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2023 12:32

Alman ekonomisi, ilk çeyrekte teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme gösteremedi.

Alman ekonomisi, ilk çeyrekte teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, Ocak-Mart 2023'te bir önceki çeyreğe kıyasla sıfır büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisinin yüzde 0,2 büyümesi yönündeydi.

Böylece ilk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı; yatırımlar ve ihracattan geldi. İlk çeyrekte yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünün düşmesi sonucu tüketici harcamalarının azalması büyümeyi yavaşlattı.

İlk çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı da eksi yüzde 1 oldu.

Alman ekonomisi, COVID-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı'nın kayınvalidesi: Sunak'ı kızım başbakan yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
Emek ve Özgürlük İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:39
Almanya'da yapılması planlanan Heilbronn Merkez Camisi'nin projesine onay verildi
13:32
Aliyev, Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercileri madalya ile ödüllendirdi
13:23
BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp görevinden istifa etti
12:57
'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul’dan 291 bin 526 kişi başvurdu
12:54
Bakan Soylu'dan yeni petrol rezervi müjdesi
Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi
Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi
FOTO FOKUS
Trump, ABD Başkanı Biden'ı taklit ederek dalga geçti
Trump, ABD Başkanı Biden'ı taklit ederek dalga geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ