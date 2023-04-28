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Dünya
AA 28.04.2023 11:40

İngiltere Başbakanı'nın kayınvalidesi: Sunak'ı kızım başbakan yaptı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kayınvalidesi Sudha Murty, "Sunak'ı kızım başbakan yaptı" dedi.

İngiltere Başbakanı'nın kayınvalidesi: Sunak'ı kızım başbakan yaptı

Hindustantimes'ın haberine göre, Akshata Murty’nin annesi Sudha Murty, kızının eşi Rishi Sunak'ın hayatını birçok yönden etkilediğini söyledi.

Murty, Sunak'ın iktidara gelmesinin kızının sayesinde olduğunu savunarak "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından kaynaklanıyor. Bir eşin kocasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

Kızının eşinin beslenme tarzına da etki ettiğini belirten Murty, Sunak'ın her perşembe oruç tuttuğunu anlattı.

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