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Dünya
AA 28.04.2023 11:43

Sri Lanka Merkez Bankasının raporu ülkedeki ekonomik krizin boyutunu ortaya koydu

Sri Lanka Merkez Bankasının raporunda, "ülkenin 70 yılı aşkın süredir yaşadığı en kötü ekonomik krizin boyutları" ortaya koyuldu.

Sri Lanka Merkez Bankasının raporu ülkedeki ekonomik krizin boyutunu ortaya koydu

BBC’nin haberine göre, Merkez Bankasının yıllık raporunda, çalışan maaşlarının, yakıttan gıdaya ülkedeki tüketim ürünlerinin artan maliyetinin altında ezildiği belirtildi.

Raporda, yapısal zayıflıkların ve politika hatalarının, Güney Asya ülkesini vuran ekonomik krizi tetiklediği kaydedildi.

Sri Lanka ekonomisinin bağımsızlık sonrası en kötü yılını geçirdiği aktarılan raporda, "Sürdürülemez olan ekonomik model, ülkeyi çok yönlü bir felakete sürükledi." ifadesi kullanıldı.

Taze meyve, buğday ve yumurta fiyatlarının iki kattan fazla arttığına işaret edilen raporda, enflasyonun eylülde neredeyse yüzde 70'e çıktığının altı çizildi.

Ulaşım, elektrik ve su gibi temel hizmetlerin maliyetinin de hızla arttığı vurgulandı.

Ülke ekonomisinin 2022’de yüzde 7,8 küçüldüğü ve 1948'de Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk kez dış borcunu ödeyemediği kaydedilen raporda; bunun, ülkenin uluslararası piyasalardaki itibarını zedelediği ve borç almasını daha da zorlaştırdığı belirtildi.

Raporda, ekonominin 2023’te yüzde 2’lik bir küçülme daha yaşayacağı fakat bunun 2024’te tersine dönerek IMF'nin yüzde 1,5'lik büyüme oranının da üstünde, yüzde 3,3’lük bir büyüme beklendiği bildirildi.

2022’de Dünya Bankasından 600 milyon dolar tutarında kredi alınmıştı

Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

Şubatta her iki ülke de kredilerini yeniden yapılandırma konusunda anlaşarak Sri Lanka'ya geri ödemesi için daha fazla zaman tanımıştı.

IMF geçen ay Sri Lanka'ya 3 milyar dolar borç vermeyi kabul etmişti. Ülke, 2022’de de Dünya Bankasından 600 milyon dolar tutarında kredi almıştı.

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Merkez Bankası
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