Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 28.04.2023 11:05

Ruslardan Fed Başkanı Powell’a telefon şakası

Kendilerini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olarak tanıtan iki Rus, FED Başkanı Powell’ı kandırdı. Görüşmeye ait olduğu iddia edilen videoda Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinde durgunluğun muhtemel olduğunu kabul ederek, faizin 2 ay daha çeyrek puan artırılacağını söylüyor.

Ruslardan Fed Başkanı Powell’a telefon şakası
[Fotograf: AP]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kendilerini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olarak tanıtan 2 Rus tarafından kandırıldı.

Fed sözcüsü, ocak ayında gerçekleşen telefon görüşmesini ve Powell’ın kandırıldığını doğruladı.

Görüşmeye ait olduğu iddia edilen videoda Powell'ın, enflasyon tahmini ve Rusya merkez bankası hakkında soruları yanıtladığı görülüyor.

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinde durgunluğun muhtemel olduğunu kabul ederek, faizin 2 ay daha çeyrek puan artırılacağını söylüyor.

Ancak Fed sözcüsü, videonun doğruluğunu teyit edemediklerini belirterek "Video düzenlenmiş görünüyor" dedi.

Fed Sözcüsü, görüşmenin Ukrayna halkına destek bağlamında gerçekleştiğini ve hiçbir hassas veya gizli bilginin tartışılmadığını kaydetti.

Powell’ı işleten Ruslar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov, Putin hayranı olarak biliniyor.

İkili daha önce de, ABD eski Başkanı Bush, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Almanya eski Başbakanı Merkel ve Polonya Devlet Başkanı Duda’yı telefonla kandırmışlardı.
 

ETİKETLER
FED Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
"Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Yılın 2. enflasyon raporu 4 Mayıs'ta açıklanacak
12:12
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi
12:04
Dijital platformlar sinemanın yerini tutabilir mi?
11:57
THY'nin kabin memuruna saldıran yolcu gözaltına alındı
11:44
Sri Lanka Merkez Bankasının raporu ülkedeki ekonomik krizin boyutunu ortaya koydu
11:53
İngiltere Başbakanı'nın kayınvalidesi: Sunak'ı kızım başbakan yaptı
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
FOTO FOKUS
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ