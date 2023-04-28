Ruslardan Fed Başkanı Powell’a telefon şakası

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, kendilerini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olarak tanıtan 2 Rus tarafından kandırıldı.

Fed sözcüsü, ocak ayında gerçekleşen telefon görüşmesini ve Powell’ın kandırıldığını doğruladı.

Görüşmeye ait olduğu iddia edilen videoda Powell'ın, enflasyon tahmini ve Rusya merkez bankası hakkında soruları yanıtladığı görülüyor.

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinde durgunluğun muhtemel olduğunu kabul ederek, faizin 2 ay daha çeyrek puan artırılacağını söylüyor.

Ancak Fed sözcüsü, videonun doğruluğunu teyit edemediklerini belirterek "Video düzenlenmiş görünüyor" dedi.

Fed Sözcüsü, görüşmenin Ukrayna halkına destek bağlamında gerçekleştiğini ve hiçbir hassas veya gizli bilginin tartışılmadığını kaydetti.

Powell’ı işleten Ruslar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov, Putin hayranı olarak biliniyor.

İkili daha önce de, ABD eski Başkanı Bush, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Almanya eski Başbakanı Merkel ve Polonya Devlet Başkanı Duda’yı telefonla kandırmışlardı.

