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Dünya
AA 28.04.2023 10:56

Deutsche Bank, İngiliz kurumsal aracılık şirketi Numis'i 410 milyon sterline satın alacak

Deutsche Bank, merkezi İngiltere'de bulunan kurumsal aracılık ve danışmanlık şirketi Numis'i 410 milyon sterline (512 milyon dolar) satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Deutsche Bank, İngiliz kurumsal aracılık şirketi Numis'i 410 milyon sterline satın alacak

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, İngiltere ve İrlanda'daki kurumsal finansman faaliyetlerini Numis ile birleştirecek.

Anlaşma kapsamında Numis'in hissedarlarına hisse başına 350 peni, toplamda 410 milyon sterlin ödeme yapılacak.

Devir işlemlerinin bu yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Kurumsal Banka ve Yatırım Bankası Başkanı Fabrizio Campelli, söz konusu satın almanın küresel stratejileriyle uyumlu olduğunu belirterek, "İngiltere'deki işlerimizi nasıl büyüteceğimizi değerlendiriyoruz ve Numis, bu büyüme planlarımız için stratejik şekilde uyumlu. Bu birleşmenin, ortak müşteri tabanımızdan yararlanarak daha fazla gelir elde etmemizi ve İngiltere'deki şirketlerle ilişkilerimizi derinleştirmemizi sağlayacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Numis, FTSE 350 endeksinin yüzde 20'sini temsil eden 64 müşteri de dahil olmak üzere 166 müşteriye stratejik danışmanlık ve kurumsal aracılık hizmeti sağlıyor.

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