Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2023 10:55

Kanada'da bölge okul yönetimi Müslüman karşıtlığıyla mücadele programını onayladı

Kanada'nın Toronto şehrinde Bölge Okul Yönetimi (TDSB), Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadele için yeni bir programı oy birliğiyle kabul etti.

Kanada'da bölge okul yönetimi Müslüman karşıtlığıyla mücadele programını onayladı

TDSB Başkanı Rachel Chernos Lin, "Elimizde İslamofobi'nin öğrencilerimizi ve personelimizi sürekli etkilemeye devam ettiğini gösteren veriler var. İslamofobi ile mücadeleye odaklanmış bu yaklaşımı benimseyerek okullarımızın daha fazla üyesinin okulda ve işte güvende ve memnun hissetmelerini sağlamış olacağız." dedi.

Oy birliğiyle kabul edilen programın uygulamaya konulacağı tarih henüz açıklanmadı.

Kurulun programa dahil edilecek fikirler için gruplara danışacağı bildirildi.

TDSB, 5'te biri kendilerini Müslüman olarak tanımlayan 7. ve 12. sınıf aralığındaki 235 bin öğrenciden sorumlu bulunuyor.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "TDSB için bu, eşitlik ve kapsayıcılık taahhüdü için doğru yönde atılmış gerçek bir adım." açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
Kanada İslam Düşmanlığı
Sıradaki Haber
Güney Kore lideri: Pyongyang nükleer silah kullanırsa ezici bir karşılık alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Yılın 2. enflasyon raporu 4 Mayıs'ta açıklanacak
12:12
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA üyelerini Togg ile Meclis'e getirdi
12:04
Dijital platformlar sinemanın yerini tutabilir mi?
11:57
THY'nin kabin memuruna saldıran yolcu gözaltına alındı
11:44
Sri Lanka Merkez Bankasının raporu ülkedeki ekonomik krizin boyutunu ortaya koydu
11:53
İngiltere Başbakanı'nın kayınvalidesi: Sunak'ı kızım başbakan yaptı
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
FOTO FOKUS
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ