Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Hill 28.04.2023 10:20

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak?

ABD'de önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimleri için yarış başlıyor. Cumhuriyetçilerin öne çıkan iki adayı eski başkan Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis.

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak?

ABD basınında çıkan son anketlere göre, Trump'ın 2 ay önce yüzde 55 olan destek seviyesi, bu ay yüzde 62'ye yükseldi.

Henüz resmi olarak bir kampanya başlatmayan DeSantis, Cumhuriyetçi seçmenlerden 9 puanlık bir düşüşle, yüzde 16 destek aldı.

Ankette en fazla ilgiyi toplayan Trump ve DeSantis'i yüzde 7'lik desteğe sahip eski Başkan Yardımcısı Mike Pence izledi.

Eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, girişimci Vivek Ramaswamy, eski New Jersey Valisi Chris Christie ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ankette yüzde 3 veya daha az oy aldı.

Son haftalarda birincil eyaletleri ziyaret eden ve bir yurtdışı turnesine çıkan DeSantis, yarışa resmi olarak katılmak için bu kadar uzun süre beklediği için destekçilerinden eleştiriler aldı.

Emerson College tarafından yapılan anket, 24 Nisan ile 25 Nisan arasında yüzde 4,6'lık bir hata payı ile 445 birincil seçmenle yapıldı.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe Biden
Sıradaki Haber
Fransa'da uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen ürünler açık artırmayla satıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
10:40
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
10:39
Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan mezar steli Türkiye'ye dönüyor
10:31
Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü
10:24
e-YDS ve DİB-MBSTS hafta sonu yapılacak
10:11
BDDK, deprem bölgesinde zaman aşımı süresini 3 ay uzattı
Sudan'daki Türk vatandaşların tahliyesi
Sudan'daki Türk vatandaşların tahliyesi
FOTO FOKUS
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ