ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak?

ABD basınında çıkan son anketlere göre, Trump'ın 2 ay önce yüzde 55 olan destek seviyesi, bu ay yüzde 62'ye yükseldi.

Henüz resmi olarak bir kampanya başlatmayan DeSantis, Cumhuriyetçi seçmenlerden 9 puanlık bir düşüşle, yüzde 16 destek aldı.

Ankette en fazla ilgiyi toplayan Trump ve DeSantis'i yüzde 7'lik desteğe sahip eski Başkan Yardımcısı Mike Pence izledi.

Eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, girişimci Vivek Ramaswamy, eski New Jersey Valisi Chris Christie ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ankette yüzde 3 veya daha az oy aldı.

Son haftalarda birincil eyaletleri ziyaret eden ve bir yurtdışı turnesine çıkan DeSantis, yarışa resmi olarak katılmak için bu kadar uzun süre beklediği için destekçilerinden eleştiriler aldı.

Emerson College tarafından yapılan anket, 24 Nisan ile 25 Nisan arasında yüzde 4,6'lık bir hata payı ile 445 birincil seçmenle yapıldı.