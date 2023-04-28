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Dünya
The Local 28.04.2023 09:45

Fransa'da uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen ürünler açık artırmayla satıldı

Fransa'da suçla mücadele için para toplamak amacıyla uyuşturucu baskınlarında ele geçirilen bir Lamborghini ve diğer lüks eşyaları açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmadan toplamda 1 milyon 280 bin euro gelir elde edildi.

Fransa'da uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen ürünler açık artırmayla satıldı

Fransa'da uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen ürünler Paris Adalet Sarayı'nda açık artırmayla satıldı.

 

Hükümet, uyuşturucu baskınları sırasında el konulan mülkleri düzenli olarak satıyor, ancak mahkemede yapılan bu tür ilk satıştı.

Artımaya açılan 277 parça arasında, batı Fransa'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş bir adamın el koyduğu, mahkeme salonunun dışına park edilmiş beyaz bir Lamborghini de vardı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Ayrıca Dior ipek pijamaları, Louboutin ayakkabılar, Rolex saatler, mücevherlerin yanı sıra Gucci, Yves Saint-Laurent ve Louis Vuitton spor ayakkabılar ve diğer deri eşyalar da sergilendi.

Gün sonunda açık artırmadan toplamda 1 milyon 280 bin euro gelir elde edildi.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Telefondaki bir adam ve çevrimiçi teklif veren başka bir kişi, Lamborghini için kapıştı, otomobili 138 bin euroya kaptı.

Satışa katılan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, müzayededen elde edilecek gelirin "uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadeleye ve bağımlılara yardımcı olacağını" söyledi.

Geçen yıl, uyuşturucu soruşturmaları sırasında ele geçirilen maddelerin satışından 15,9 milyon euro toplanmıştı.

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