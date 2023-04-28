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Dünya
TRT Haber 28.04.2023 09:35

ABD'de yine okul saldırısı: 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kez daha bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 28 yaşındaki saldırgan Audrey Hale polis operasyonunda öldürüldü. Saldırı nedeniyle ülkede bayrakların yarıya indirilmesine karar verildi.

ABD'de yine okul saldırısı: 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]

ABD'nin Tennessee eyaleti korkunç bir saldırıya sahne oldu. Bir ilkokulda silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Polis, saldırganın 28 yaşındaki Audrey Hale olduğunu, kendisinin de saldırıyı düzenlediği okuldan mezun olduğunu açıkladı.

Polis saldırganın 2 tüfek ve bir tabanca taşıdığını açıkladı. Silahlardan ikisinin yasal yollarla alındığı belirtildi.

Ayrıca saldırganın geride bir manifesto bıraktığı duyuruldu.

ABD'li yayın kuruluşu NBC saldırganın kadın olmasına rağmen, sosyal medyada kendisini erkek olarak tanımladığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden ülke genelinde bayrakların 31 Mart gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, okullara silahlı saldırı düzenleyenlere ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı. 

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