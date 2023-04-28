ABD'de portakal büyüklüğünde dolu yağdı

ABD’nin güneyinde Florida ve Texas eyaletlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Florida’ya bağlı Palm Bay ve Texas’a bağlı Bellmead, Waco, Rusk County, Valley Mills, Eastland County’i vuran portakal büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Dün başlayıp sabah saatlerine kadar süren yağışlar nedeniyle 100’den fazla araç ve çok sayıda bina hasar gördü.

ABD’nin güneydoğusunda son birkaç ayda şiddetli fırtınalar meydana gelmiş, Mart ayında etkili olan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.