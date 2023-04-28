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Dünya
AA 28.04.2023 13:30

Aliyev, Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercileri madalya ile ödüllendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk halterciler Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör'ü "Terakki Madalyası" ile ödüllendirdi.

Aliyev, Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercileri madalya ile ödüllendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan Türk haltercilerin ödüllendirilmesiyle ilgili kararda, "Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda elde ettikleri galibiyetleri Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşlik ilişkilerinin bir tezahürü olarak Azerbaycan'a adayan Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör, Terakki Madalyası ile ödüllendirilsin." ifadeleri yer aldı.

Erivan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı. Bu durum üzerine Azerbaycan, sporcularını yarışmadan geri çekmişti.

Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular da madalyalarını Azerbaycan'a armağan ettiklerini açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de tebrik ettiği Türk haltercileri ülkesine davet etmiş, daveti kabul eden sporcular Bakü'ye gelmişti.

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