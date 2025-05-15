Az Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2025 18:57

AB Konseyi Başkanı Costa: Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin somut örneğidir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB üyelik sürecindeki Arnavutluk’un Birliğin genişleme isteğinin somut örneği olduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanı Costa: Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin somut örneğidir

Balkan ülkeleri ziyaretine çıkan Costa, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’nın ardından, Arnavutluk’un başkenti Tiran’a geldi.

Costa, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı Balkan ülkelerine genişlemeyi, AB’nin yaptığı en büyük jeopolitik yatırım olarak nitelendiren Costa, "Arnavutluk, AB üyeliği yolunda doğru yolda ilerlemesiyle AB’nin genişleme sürecinin somut örneğidir." diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Rama da ülkesinin AB üyelik sürecine değinerek, önümüzdeki günlerde yeni fasılların açılacağını duyurdu.

Rama, "Avrupa Komisyonu ile ortaklaşa hazırlanan ve üye ülkelerin de desteğini alan plana göre, müzakerelerimizin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor." dedi.

Temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de görüşen Costa, yarın, AB ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesine katılacak.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Arnavutluk
Sıradaki Haber
Hamas'tan ABD'ye Gazze'de ateşkes ve insani yardım girişi için sözünü tutma çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek
19:39
Antalya'da Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi
19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez
18:04
Hamas'tan ABD'ye Gazze'de ateşkes ve insani yardım girişi için sözünü tutma çağrısı
17:50
AB, ABD ile tarife müzakerelerini hızlandıracak
18:18
Rus heyet başkanı Medinskiy: Müzakerelerdeki hedefimiz uzun vadeli barışı sağlamak
Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ