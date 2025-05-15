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Dünya
AA 15.05.2025 17:47

Rus heyet başkanı Medinskiy: Müzakerelerdeki hedefimiz uzun vadeli barışı sağlamak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile müzakerelerde uzun vadeli barışı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde" dedi.

Rus heyet başkanı Medinskiy: Müzakerelerdeki hedefimiz uzun vadeli barışı sağlamak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkati çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetti.

Heyet başkanı Medinskiy, şunları kaydetti:

"Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Heyetimiz Devlet Başkanının kararnamesiyle onaylandı ve müzakereleri sürdürme konusunda tam yetkinliğe sahip. Heyetimiz yapıcı çalışmalar yapma, olası çözüm yollarını ve ortak noktaları bulma niyetinde. Ukrayna ile doğrudan müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak, er ya da geç uzun vadeli barışı sağlamak."

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