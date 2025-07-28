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Dünya
Independent 28.07.2025 07:22

84 kişi yüzerek Fas'tan İspanya'ya gitti

İspanya'nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya, Fas’tan yüzerek geçmeye çalışan en az 84 göçmen görüntülendi. Göçmenlerin çoğu Avrupa Birliği topraklarına ulaşırken, Ceuta yetkilileri Madrid’den yardım talep ediyor.

84 kişi yüzerek Fas'tan İspanya'ya gitti

İspanya’nın kamu yayımcısı RTVE’nin paylaştığı görüntülerde, 54 çocuk ve 30 yetişkinin dalgalı denizde yüzerek Ceuta’ya ulaşmaya çalıştığı görüldü. Sivil Muhafız (Guardia Civil) ekipleri bazı göçmenleri botlarla kurtardı, çoğu ise yüzerek kente geçti.

Göçmenler geçici barınma merkezlerine alınırken Ceuta yönetimi, göç baskısı nedeniyle merkezi hükümete destek çağrısı yaptı. Ceuta bölgesel yönetiminden Juan Rivas, “Bizi yalnız bırakmayın. Bu bir devlet meselesi ve çözülmeli” dedi.

Geçen yıl 26 Ağustos’ta yüzlerce göçmen, sisin bastırmasını fırsat bilerek Ceuta’ya yüzerek ulaşmaya çalışmıştı. 2021’de ise bir erkek çocuğunun plastik şişeler üzerinde Ceuta’ya geçmeye çalışması dikkat çekmişti.

Melilla ve Ceuta: AB’nin Afrika’daki sınır kapıları

Ceuta, Kuzey Afrika’daki tek İspanyol toprağı değil. Melilla ile birlikte Avrupa Birliği’nin Afrika’daki kara sınırını oluşturuyor. Her iki kentte yaklaşık 85 bin kişi yaşıyor. Üç yıl önce Melilla sınırında çitleri aşmaya çalışan göçmen izdihamında en az 23 kişi hayatını kaybetmişti.

İspanya’nın göç politikası

Fas vatandaşları, çocuk değilse ya da iltica talebi yoksa hızlıca geri gönderiliyor. Diğer ülke vatandaşları ise geçici barınma merkezlerinde birkaç gün kaldıktan sonra serbest bırakılıyor.

Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki hükümet, 2021’den bu yana yaklaşık 700 bin düzensiz göçmene yasal statü sağladı. Göçmenler tarım, inşaat, turizm ve sağlık sektörlerinde istihdam açığını kapatıyor. Ancak ülkedeki yüzde 10’luk işsizlik oranı ve göçmen politikaları bazı kesimlerce eleştiriliyor.

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