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Dünya
Independent 28.07.2025 06:56

Gazze’de yardım çalışanları da aç kaldı: Tüm sistem çöküyor

İsrail ablukasının derinleştirdiği açlık krizi, Gazze’de yardım çalışanlarını da etkiliyor. BM yetkilileri, “Yiyecek bulunamadığında tüm insani yardım sistemi çöküyor” uyarısı yaptı.

Gazze’de yardım çalışanları da aç kaldı: Tüm sistem çöküyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’de İsrail ablukası nedeniyle kıtlığın her geçen gün kötüleştiğini söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, savaşın başından bu yana 81’i çocuk en az 113 Filistinlinin açlıktan öldüğünü açıkladı. BM, bu ölümlerden en az 45’inin son dört günde gerçekleştiğini bildirdi.

“Yürüyen cesetlere döndüler”

Lazzarini, sahadaki yardım çalışanlarının da açlık çektiğini vurgulayarak bir meslektaşının sözlerini aktardı:
“Gazze’deki insanlar ne ölü ne de diri, yürüyen cesetlere döndüler.”

UNRWA, 6 bin kamyon dolusu gıda ve tıbbi yardımın Mısır ve Ürdün’de bekletildiğini, İsrail’in bu yardımların girişine izin vermediğini açıkladı.

27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın erzak dağıtım noktalarında düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı bini geçti, yaralı sayısı 7 bini aştı.

“Gazze Rivierası” planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ortaya attığı, Gazze’yi “Ortadoğu’nun Rivierası”na dönüştürme planı Tel Aviv yönetimi tarafından da benimsendi. Guardian’ın aktardığına göre radikal sağcı İsrailli siyasetçiler, Meclis’te bölgenin ilhak edilip İsrailliler için lüks tatil kentine dönüştürülmesini tartıştı.

“Gazze Şeridi’nde yerleşim için ana plan” adlı projede 850 bin konut ve kripto para ticaretine dayalı “akıllı şehirler” inşa edilmesi öngörülüyor.

İsrail’in önde gelen insan hakları avukatlarından Michael Sfard, projeye tepki göstererek “Bu bir etnik temizlik planıdır. Uluslararası hukuka göre bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç anlamına gelir” dedi.

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