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Dünya
AA 28.07.2025 06:38

Suriye Halk Meclisindeki koltuk sayısı 210'a çıkarılacak

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında 14 ilden temsilcilerin yer alacağı Halk Meclisindeki koltuk sayısının 150'den 210'a çıkarılacağı açıklandı.

Suriye Halk Meclisindeki koltuk sayısı 210'a çıkarılacak

Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha El Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, "Halk Meclisindeki sandalye sayısı 150’den 210’a çıkarılacak. Yeni düzenlemeyle vilayetlerin meclisteki temsil oranı 2011 nüfus sayımına göre yeniden belirlenecek. Ayrıca bu üyelerin 70’i cumhurbaşkanı tarafından atanacak." dedi.

Seçim takvimine dair bilgi veren El Ahmed, geçici seçim sistemi kararnamesinin imzalanmasının ardından alt komitelerin bir hafta içinde belirleneceğini ve bu komitelerin 15 gün içerisinde seçim kurulunu seçeceğini ifade etti.

Adaylık sürecinin komitelerin belirlenmesinin ardından başlayacağını belirten El Ahmed, seçimlerin 15-20 Eylül arasında gerçekleştirilmesinin planlandığını, kadınların seçim organlarındaki katılım oranının en az yüzde 20 olması yönünde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

El Ahmed, seçim sürecinin, Yüksek Seçim Komisyonunun gözetimi ve koordinasyonu altında yürütüleceğini belirterek, "Uluslararası gözlemciler tarafından izlenecek seçimlerde aday listeleri ve sonuçlara itiraz hakkı da güvence altına alınacak." ifadelerini kullandı.

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