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Dünya
AA 28.07.2025 06:05

Hamas: İsrail, ateşkes müzakerelerini soykırıma kılıf olarak kullandı

Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkes çabalarını yokuşa sürdü. Sivillerin üzerine bomba yağdırmaya, açlığı silah olarak kullanmaya devam etti. Hamas, İsrail'in ateşkes müzakerelerini "aç bırakma politikasına ve soykırıma kılıf olarak kullandığını" belirtti.

Hamas: İsrail, ateşkes müzakerelerini soykırıma kılıf olarak kullandı

Hayye, Hamas'ın Telegram hesabından yayınlanan video mesajında, Gazze'deki saldırılar ve ablukaya, İsrail ile yürütülen müzakerelere dikkat çekti, Arap ve Müslüman ülkelere, İsrail'le siyasi ve ticari ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

Hamas olarak Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi için 22 aydır zorlu müzakereler yürüttüklerini ve ellerinden gelen tüm esnekliği gösterdiklerini kaydeden Hayye, Katar'ın başkenti Doha'daki son müzakere turunda da özellikle esirler, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yardımların girişi konularında net bir ilerleme katettiklerini ve İsrail'den de olumlu yanıtlar aldıklarını ifade etti.

Bu ilerlemeye rağmen İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un desteğiyle müzakere turundan çekildiğini ifade eden Hayye, İsrail'in bunu yaparken de sözde yardım dağıtım noktalarında insanları öldürerek ve Refah'ta insani yardım kenti kurarak Filistinlileri zorla göçe hazırladığını dile getirdi.

İsrail'in müzakereleri "aç bırakma politikasına ve soykırıma kılıf olarak kullandığını ve savaş meydanında elde edemediği başarıları bu yolla elde etmeye çalıştığını kaydeden Hayye, "Abluka, açlık ve soykırım sürerken müzakerelere devam etmenin bir anlamı yok. İlaç ve gıdanın derhal ve Filistin halkının onurunu zedelemeyecek bir şekilde bölgeye girmesi müzakerelere devam etmenin bir anlamı olduğunu gösteren tek şeydir. Filistin halkının, İsrail'in müzakere oyunlarının kurbanı olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Havadan indirilen yardımları da kabul etmediklerini söyleyen Hayye, bunun kamuoyunun gözlerinin boyanması anlamına geldiğini, bu konuda atılacak gerçek adımın, sınır kapılarının açılması olduğunu dile getirdi.

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