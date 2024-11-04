50 yıl sonra Ay'a dönüş: NASA 9 bölge belirledi

NASA'nın Ay' a dönüş hazırlıkları hızlandı.

Artemis III misyonu ile Ay’a iniş yapılacak bölgeler uzay ajansı tarafından belirlendi.

Bu misyonla, 50 yıl aradan sonra astronotlar yeniden Ay’ın yüzeyine adım atacak.

Ay’dan Mars’a Programı’nın müdür yardımcısı Lakiesha Hawkins, "Artemis, insanlığı Ay'a geri götürerek keşfedilmemiş bölgeleri görecek" dedi.

NASA, iniş yapması planlanan bölgeleri Ay’ın güney kutbuna yakın olarak belirledi. Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe bölgeleri seçildi.

Keşfedilmeyen kısımlar

Seçilen bölgelerin bilimsel değerleri de analiz edildi. Her bir bölge, Güneş Sistemi'nin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor. Ay’ın güney kutbu, astronotlar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor.

NASA’nın Artemis görevi Ay bilimleri sorumlusundan Sarah Noble, "Ay'ın güney kutbu, Apollo görevleri sırasında iniş yaptığımız yerden tamamen farklı bir ortam," ifadelerini kullandı. Bu bölge, Ay'ın en eski arazilerinin yanı sıra su ve diğer bileşikler içerebilecek soğuk, gölgeli alanlara erişim imkanı sunabilir.

NASA, Artemis III misyonunun zamanlamasına esneklik sağlayan bu bölgeleri daha fazla inceleyerek, görevin uzay aracı güzergahı, yörünge yolları ve yüzey koşulları gibi unsurları belirleyecek. Ajans, ilerleyen dönemlerde Artemis IV ve Artemis V gibi ek görevler için de uygun alanlar araştırmaya devam edecek.

[Prada ]

Prada'dan özel kıyafet

NASA geçtiğimiz haftalarda Artemis Programı'nın üçüncü ayağında astronotların giymesi tasarlanan kıyafetleri tanıtmıştı.

Astronotların giymesi için kıyafetleri lüks giyim markası Prada tasarladı.

Kıyafetlerin gölgede kalan bölgelerdeki en soğuk ortamda en az iki saat dayanıklı kalacağı kaydedilirken, astronotların yaklaşık sekiz saat boyunca uzay yürüyüşü yapabilecekleri belirtilmişti.