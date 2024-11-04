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Dünya
USA Today, Axios 04.11.2024 07:09

ABD'liler seçim bahislerine 123 milyon dolar yatırdı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, yasallaşan bahis platformlarında Kamala Harris ve Donald Trump arasında çekişmeli bir yarış yaşanıyor; çoğu bahisçi Trump'ın kazanmasını bekliyor. Kalshi platformunda Amerikalılar, seçimlere 123 milyon dolardan fazla bahis oynadı.

ABD'liler seçim bahislerine 123 milyon dolar yatırdı
[Fotograf: AP]

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine günler kala anket şirketlerinin ve medyanın yanı sıra bahis sitelerinde de hangi adayın kazanacağına dair ciddi bir tartışma yaşanıyor.

En büyük ABD borsalarından biri olan Kalshi'ye göre, Amerikalılar başkanlık seçimleri için yasal olarak 123 milyon dolardan fazla bahis oynadı.

Milyonlarca Amerikalı, 5 Kasım Salı günü ABD'nin 47. başkanını seçmek için oy kullanacak.

Harris ve Trump son kozlarını oynuyor
Harris ve Trump son kozlarını oynuyor

Demokratların desteklediği aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kıyasıya yarıştığı seçimlerin, yakın tarihin en çekişmeli yarışlarından biri olması bekleniyor.

Kalshi'de bahis oynayanların çoğu, eski başkan Trump'ın kazanmasını bekliyor. Cuma günü itibarıyla bahisçiler Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 48 olarak gördü.

Kripto ticaret platformu Polymarket ve İngiltere merkezli iki büyük bahis platformu Sporting Index ve Betfair Exchange'de de Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 59'un üzerindeydi.

Bahisler bu seçim döneminde yasal hale geldi

Bu yılki seçim döneminde bahislerin bir önemi de ABD'de bunların ilk kez yasal hale getirilmesi.

ABD temyiz mahkemesi bu ayın başlarında seçim bahislerini onaylamış ve Kalshi'nin başkanlık yarışı ve Kongre seçimleri konusunda bahis sunmasına olanak sağlamıştı.

Bahislerin yasallaştırılmasından önce de platformlarda milyonlarca dolar toplandığı düşünülüyor.

Öte yandan seçim bahisleri, spor bahisleriyle karşılaştırıldığında halen çok geride kalıyor.

Amerikan Oyun Birliği'nin tahminlerine göre, bu yıl Super Bowl LVIII'e 23 milyar dolardan fazla, March Madness'a ise yaklaşık 2,7 milyar dolar bahis oynandı.

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