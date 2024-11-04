Parçalı Bulutlu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2024 07:36

Bolivya'da kışlaya saldırı: 200'ü aşkın asker rehin alındı

Bolivya'nın Cochabamba kenti yakınlarındaki kışlanın, silahlı bir grup tarafından ele geçirildiği ve 200'ü aşkın askerin rehin alındığı belirtildi.

Bolivya'da kışlaya saldırı: 200'ü aşkın asker rehin alındı
[Fotograf: AP]

CNN'in haberine göre, Bolivya'nın Cochabamba kenti yakınlarındaki kışla silahlı bir grup tarafından ele geçirildi.

Bolivya ordusundan yapılan açıklamada grubun, birçok silah ve mühimmata da el koyduğu bildirildi.

Açıklamada, silahlı grup, Cochabamba yakınlarındaki kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmeye çağrılırken, aksi taktirde eylemlerinin "ülkeye ihanet" olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı olayda rehin alınan askeri personel sayısının 200'ün üzerinde olduğunu kaydederken, Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu ileri sürdü.

Önceki gün de 3 ayrı kışla silahlı gruplar tarafından saldırıya uğramış ve birçok asker rehin alınmıştı.

Eski lidere suikast girişimi

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadesini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin, ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında, ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.

ETİKETLER
Bolivya
Sıradaki Haber
İspanya'da yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:23
Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile etkinlikler yasaklandı
07:19
ABD'liler seçim bahislerine 123 milyon dolar yatırdı
07:34
İspanya'da yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu
07:00
Harris ve Trump son kozlarını oynuyor
06:45
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
06:51
ABD seçimlerine son gün: Harris ve Trump arasındaki fark ne?
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 211'e çıktı
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 211'e çıktı
FOTO FOKUS
Evinde uyuşturucu yetiştiren kişi koku sayesinde yakayı ele verdi
Evinde uyuşturucu yetiştiren kişi koku sayesinde yakayı ele verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ